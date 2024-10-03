Sportsnet предположил, сколько игр нужно Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки

Sportsnet предположил, сколько игр нужно Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Гретцки
Журналистка Sportsnet Эмили Сэдлер предположила, сколько игр нужно российскому капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
«Исходя из темпов прошлого года, ему понадобится 105 игр, чтобы забить 42 гола, что делает сезон-2025/2026 историческим. Но мы все знаем, что может случиться, когда у Ови начнётся горячая полоса. Независимо от того, удастся ли ему добиться успеха в этом сезоне или он перенесёт всё на следующий, момент установления рекорда для Овечкина, похоже, вопрос не «если», а «когда», — написала Сэдлер.
До снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартует 4 октября.