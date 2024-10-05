"Северсталь" обыграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

Череповецкая "Северсталь" дома со счетом 4:3 обыграла петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Александр Скоренов (11-я, 17-я минуты), Алексей Кручинин (11? 58). У СКА отличились Тони Деанджело (1), Василий Глотов (31), Сергей Плотников (58).

Деанджело забросил дебютную шайбу в КХЛ. Американский защитник перешел в СКА 23 сентября. Контракт с игроком рассчитан на один год.

"Северсталь" занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, череповчане набрали 14 очков в 13 матчах. СКА - третий на Западе с 15 очками после 13 встреч. В следующем матче "Северсталь" примет минское "Динамо" 8 октября, СКА днем ранее на выезде сыграет с ярославским "Локомотивом".