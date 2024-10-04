Хоккеист «Металлурга»: команду прорвало в матче с ЦСКА

Хоккеист «Металлурга» Яковлев: «Команду прорвало в матче с ЦСКА, но нам где‑то не хватало уверенности»
Капитан и защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что несмотря на разгромный счет, в матче FONBET чемпионата КХЛ с московским ЦСКА команде не хватало уверенности.
В четверг «Металлург» на выезде разгромил ЦСКА со счетом 7:0. В этой встрече за «Магнитку» дебютировал нападающий Дмитрий Моисеев, который был обменян из череповецкой «Северстали».
— Матч был достаточно насыщенным и интересным. Прорвало, многое получилось. Здорово, что забили много голов. Но нам где‑то не хватало уверенности. Плюс ребята многие забили, которые до этого не могли отличиться. Эта уверенность нам пригодится, поможет ребятам. Хорошо, что дальше играем именно со «Спартаком». Все ребята понимают, что соперник серьезный, поэтому будут настраиваться максимально. Дебют Моисеева? Играть первый матч сложно, тем более против такого тяжелого соперника. Он не выпадал — это самое главное. Для дебюта, считаю, это очень хорошо, — цитирует Яковлева Metaratings.ru.