Хоккеист «Металлурга»: команду прорвало в матче с ЦСКА

Капитан и защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что несмотря на разгромный счет, в матче FONBET чемпионата КХЛ с московским ЦСКА команде не хватало уверенности.

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В четверг «Металлург» на выезде разгромил ЦСКА со счетом 7:0. В этой встрече за «Магнитку» дебютировал нападающий Дмитрий Моисеев, который был обменян из череповецкой «Северстали».