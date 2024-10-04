«Даллас» уступил «Сент-Луису» в овертайме с голом Дадонова

В ночь с 3 на 4 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в американском Сент-Луисе завершился предсезонный матч между клубами НХЛ «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз». Победу в овертайме со счётом 4:3 OT одержал «Сент-Луис».

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В составе гостей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Евгений Дадонов, который открыл счёт на 11-й минуте встречи.

Защитник «Далласа» Илья Любушкин выполнил два силовых приёма и заблокировал три броска соперника. Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич выполнил один бросок и совершил одну потерю. Его одноклубник форвард Алексей Торопченко отметился на площадке броском и перехватом.