Российский хоккеист получил травму, сыграв 15 секунд

Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков получил травму в предсезонном матче против «Питтсбург Пингвинз», проведя на площадке всего 15 секунд. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на официальный сайт команды.

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Сообщается, что россиянин получил «травму верхней части тела». Матч состоялся в ночь на 4 октября и завершился победой «Питтсбурга» со счетом 3:1.

24-летний Воронков сделал три результативные передачи в пяти предсезонных встречах.

Новый сезон НХЛ стартует 4 октября двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз», которые будут проведены в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ. В рамках турнира будет сыграно 1312 матчей — каждая из 32 команд проведет по 82 игры.

Действующим чемпионом лиги является «Флорида Пантерз». В финальной серии они обыграли «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 4:3.