Малкин занял 93-е место в топ-100 лучших игроков НХЛ по версии theScore, Овечкин — 80-й

Североамериканский сайт theScore составил список топ-100 лучших игроков НХЛ в преддверии нового сезона. Рейтинг составлялся по итогам опроса редакторов НХЛ. Сейчас опубликованы места с 100-го по 71-е.

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100-е место в списке занял российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников (в минувшем сезоне — 63 место). Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин занял 93-е место (48 место в прошлом сезоне). Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — на 80-й строчке (34-й в минувшем сезоне).

Напомним, сегодня, 4 октября 2024 года стартует 108-й сезон в истории Национальной хоккейной лиги. Регулярный чемпионат начнётся двумя матчами между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Дэвилз», которые будут проведены в столице Чехии Праге в рамках Глобальной серии НХЛ 2024 года. Регулярка закончится в апреле 2025 года.