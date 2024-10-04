ФХР заключила меморандум о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией

Федерация хоккея России (ФХР) подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом "Црвена Звезда". Об этом ТАСС сообщили в ФХР.

© ТАСС

В рамках партнерских отношений запланирована реализация долгосрочных программ по популяризации хоккея на Балканах, обмена опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.

"Россия и Сербия - братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к сотрудничеству с нашими друзьями и, конечно, очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея. Благодаря спорту сближение наших народов будет еще более тесным", - заявил президент ФХР Владислав Третьяк.