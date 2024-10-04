ФХР заключила меморандум о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией

Федерация хоккея России (ФХР) подписала меморандумы о сотрудничестве с Сербской хоккейной ассоциацией и белградским клубом "Црвена Звезда". Об этом ТАСС сообщили в ФХР.
В рамках партнерских отношений запланирована реализация долгосрочных программ по популяризации хоккея на Балканах, обмена опытом и методиками подготовки игроков, тренеров и судей, а также проведение совместных мероприятий и турниров.
"Россия и Сербия - братские страны, на протяжении многих лет мы поддерживаем друг друга в самых разных делах и вопросах. Мы открыты к сотрудничеству с нашими друзьями и, конечно, очень рады, что братьям-сербам интересен победный опыт отечественного хоккея. Благодаря спорту сближение наших народов будет еще более тесным", - заявил президент ФХР Владислав Третьяк.
"Мы - великая хоккейная держава, и поэтому одной из ключевых задач видим помощь тем странам, которые хотят серьезно развиваться в нашем виде спорта. Убежден, что и для Сербии сотрудничество с нашей системой станет благотворным. И, конечно, мы готовы приглашать юных сербских хоккеистов на турниры, проходящие в России, в том числе на Кубок Третьяка, убежден, что для сербов это будет отличная возможность открыть для себя новые горизонты хоккейного роста и развития. И мне бы хотелось, чтобы в недалеком будущем сборные России и Сербии сыграли друг с другом на чемпионате мира", - добавил Третьяк.