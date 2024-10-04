Какой потолок зарплат и сколько будет россиян? Краткий гид по новому сезону НХЛ

Даты, новые тренеры и матчи на открытом воздухе — собрали всё главное в одном месте.

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Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует уже сегодня, 4 октября. В 20:00 мск «Баффало» и «Нью-Джерси» проведут первый из двух матчей в рамках NHL Global Series в чешской Праге. Эти команды не будут единственными, которые сыграют в Европе в этой регулярке — 1 и 2 ноября в финском Тампере сойдутся «Даллас» и действующие обладатели Кубка Стэнли из «Флориды».

О других ключевых событиях нового сезона — в нашем кратком гиде.

Даты проведения

4 и 5 октября на лёд выйдут только «Сэйбрз» и «Дэвилз» — для остальных пока что продолжается предсезонка. Другие команды вступят в игру не ранее 8 октября — с матча «Сиэтла» и «Сент-Луиса» новый регулярный сезон возьмёт начало и в Северной Америке.

Последние встречи гладкой части чемпионата состоятся в ночь на 18 апреля мск. Закрывать её будут 12 команд, а вишенкой на торте станет классическое противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона». Розыгрыш Кубка Стэнли начнётся вскоре после завершения регулярного чемпионата в апреле и закончится в июне.

Участники

С 2021 года НХЛ состоит из 32 команд — последним клубом, пополнившим лигу, был «Сиэтл». Однако состав участников нового сезона всё-таки отличается от предыдущего: место «Аризоны» заняла «Юта», которая приняла в свои ряды хоккейные активы «койотов», но при этом стала абсолютно новым клубом — о релокации в этом случае речи нет.

В последнее время чуть активнее стали разговоры о возможном расширении лиги. И пусть комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что увеличения количества участников не предвидится, дыма без огня, как известно, не бывает.

Тренерские изменения

По сравнению с предыдущей регуляркой 10 клубов обзавелись новыми главными тренерами. Двое из них, правда, просто лишились приставки «и. о», а вот в восьми остальных случаях руководить командами будут совершенно другие специалисты.

Потолок зарплат

Верхний лимит зарплатной ведомости увеличился на самую большую за последние 12 лет сумму — если в прошлом сезоне команды могли тратить на игроков только $ 83,5 млн, то в этом — уже $ 88 млн. К слову, повышение на $ 4,5 млн ожидается и в следующем сезоне — по информации североамериканских инсайдеров, на последнем заседании Совета управляющих НХЛ обсуждалась сумма в $ 92,5 млн.

Матчи на открытом воздухе

В 16-й раз в истории в регулярном чемпионате состоится «Зимняя классика». В ночь на 1 января 2025 года мск «Чикаго» на бейсбольном стадионе «Ригли Филд» примет «Сент-Луис». Для «Блэкхоукс» это будет рекордное пятое участие в подобном событии, однако во всех предыдущих случаях, включая последнее на сегодняшний день появление там в 2019 году, «ястребы» проиграли. «Блюзмены» же сыграют в «Классике» в третий раз в истории — и пока что команда из Миссури не знает поражений в её рамках.

«Стадионная серия» в этом сезоне будет состоять всего из одного матча — в ночь на 2 марта мск «Детройт» заглянет в гости к «Коламбусу», который впервые в своей истории сыграет на открытом воздухе.

Матч всех звёзд

Впервые с 2014 года (если не считать ковида) звёздной недели в регулярке не состоится, поскольку будет проведён…

… Турнир четырёх наций

С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится турнир с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции. Всего будет сыграно семь матчей — команды проведут по одной игре с каждым соперником, а две лучшие встретятся в одноматчевом финале. За победу в основное время будут присуждать три очка, в овертайме или по буллитам — два, а поражение вне 60 минут будет стоить одно очко.

Каждая из сборных уже назвала по шесть хоккеистов, которые примут участие в турнире:

Канада: Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Натан Маккиннон, Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

США: Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»);

Финляндия: Александр Барков («Флорида Пантерз»), Себастьян Ахо («Каролина Харрикейнз»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас Старз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);

Швеция: Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»).

А что по россиянам?

Ожидается, что в основных составах своих клубов новый сезон начнут 49 российских хоккеистов. Естественно, по ходу регулярки это количество может неоднократно изменяться.