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Новый сезон НХЛ-2024/2025: гид, вся информация, что нужно знать, календарь, когда начнётся, все россияне в НХЛ, главные даты

Даты, новые тренеры и матчи на открытом воздухе — собрали всё главное в одном месте.

Какой потолок зарплат и сколько будет россиян? Краткий гид по новому сезону НХЛ
© Чемпионат.com

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует уже сегодня, 4 октября. В 20:00 мск «Баффало» и «Нью-Джерси» проведут первый из двух матчей в рамках NHL Global Series в чешской Праге. Эти команды не будут единственными, которые сыграют в Европе в этой регулярке — 1 и 2 ноября в финском Тампере сойдутся «Даллас» и действующие обладатели Кубка Стэнли из «Флориды».

О других ключевых событиях нового сезона — в нашем кратком гиде.

Даты проведения

4 и 5 октября на лёд выйдут только «Сэйбрз» и «Дэвилз» — для остальных пока что продолжается предсезонка. Другие команды вступят в игру не ранее 8 октября — с матча «Сиэтла» и «Сент-Луиса» новый регулярный сезон возьмёт начало и в Северной Америке.

Последние встречи гладкой части чемпионата состоятся в ночь на 18 апреля мск. Закрывать её будут 12 команд, а вишенкой на торте станет классическое противостояние «Питтсбурга» и «Вашингтона». Розыгрыш Кубка Стэнли начнётся вскоре после завершения регулярного чемпионата в апреле и закончится в июне.

Участники

С 2021 года НХЛ состоит из 32 команд — последним клубом, пополнившим лигу, был «Сиэтл». Однако состав участников нового сезона всё-таки отличается от предыдущего: место «Аризоны» заняла «Юта», которая приняла в свои ряды хоккейные активы «койотов», но при этом стала абсолютно новым клубом — о релокации в этом случае речи нет.

В последнее время чуть активнее стали разговоры о возможном расширении лиги. И пусть комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что увеличения количества участников не предвидится, дыма без огня, как известно, не бывает.

Тренерские изменения

По сравнению с предыдущей регуляркой 10 клубов обзавелись новыми главными тренерами. Двое из них, правда, просто лишились приставки «и. о», а вот в восьми остальных случаях руководить командами будут совершенно другие специалисты.

Потолок зарплат

Верхний лимит зарплатной ведомости увеличился на самую большую за последние 12 лет сумму — если в прошлом сезоне команды могли тратить на игроков только $ 83,5 млн, то в этом — уже $ 88 млн. К слову, повышение на $ 4,5 млн ожидается и в следующем сезоне — по информации североамериканских инсайдеров, на последнем заседании Совета управляющих НХЛ обсуждалась сумма в $ 92,5 млн.

Матчи на открытом воздухе

В 16-й раз в истории в регулярном чемпионате состоится «Зимняя классика». В ночь на 1 января 2025 года мск «Чикаго» на бейсбольном стадионе «Ригли Филд» примет «Сент-Луис». Для «Блэкхоукс» это будет рекордное пятое участие в подобном событии, однако во всех предыдущих случаях, включая последнее на сегодняшний день появление там в 2019 году, «ястребы» проиграли. «Блюзмены» же сыграют в «Классике» в третий раз в истории — и пока что команда из Миссури не знает поражений в её рамках.

«Стадионная серия» в этом сезоне будет состоять всего из одного матча — в ночь на 2 марта мск «Детройт» заглянет в гости к «Коламбусу», который впервые в своей истории сыграет на открытом воздухе.

Матч всех звёзд

Впервые с 2014 года (если не считать ковида) звёздной недели в регулярке не состоится, поскольку будет проведён…

… Турнир четырёх наций

С 12 по 20 февраля 2025 года в Монреале и Бостоне состоится турнир с участием сборных Канады, США, Финляндии и Швеции. Всего будет сыграно семь матчей — команды проведут по одной игре с каждым соперником, а две лучшие встретятся в одноматчевом финале. За победу в основное время будут присуждать три очка, в овертайме или по буллитам — два, а поражение вне 60 минут будет стоить одно очко.

Каждая из сборных уже назвала по шесть хоккеистов, которые примут участие в турнире:

Канада: Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»), Натан Маккиннон, Кейл Макар (оба — «Колорадо Эвеланш»), Брэд Маршан («Бостон Брюинз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Брейден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

США: Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Адам Фокс («Нью-Йорк Рейнджерс»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Чарли Макэвой («Бостон Брюинз»);

Финляндия: Александр Барков («Флорида Пантерз»), Себастьян АхоКаролина Харрикейнз»), Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш»), Миро Хейсканен, Эса Линделль (оба — «Даллас Старз»), Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз»);

Швеция: Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»), Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Эрик Карлссон («Питтсбург Пингвинз»), Густав Форслинг («Флорида Пантерз»).

А что по россиянам?

Ожидается, что в основных составах своих клубов новый сезон начнут 49 российских хоккеистов. Естественно, по ходу регулярки это количество может неоднократно изменяться.

Хоккей
Чарли Макэвой
Адам Фокс
Мэттью Ткачук
Каролина Харрикейнз
Миро Хейсканен
Густав Форслинг
Вильям Нюландер
Гэри Беттмэн
Микко Рантанен
Эса Линделль
Брэд Маршан
Джек Айкел
Натан Маккиннон
Коннор Макдэвид
Себастьян Ахо
Виктор Хедман
Эрик Карлссон
Филип Форсберг
Александр Барков