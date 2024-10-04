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Дегтярев заявил, что ФХР помогает Ирану с организацией команды: «У Дубая был большой интерес. Россия – страна со спортивным суверениетом, можем делиться опытом»

Михаил Дегтярев рассказал о желании Ирана и ОАЭ развивать хоккей.

Минспорта РФ: ФХР помогает Ирану с организацией команды
© Sports.ru

Министр спорта России выступил о итогам саммита «Диалог по сотрудничеству в Азии».

«Тему зимних видов спорта мы обсуждали. Вообще интерес на Ближнем Востоке, в арабских странах очень высокий к такому сотрудничеству. Например, иранская сторона еще на прошлой встрече просила нас помочь – и такая работа ведется со стороны Федерации хоккея России – им организовать команду, процесс тренировок. Я знаю, что у эмирата Дубай был большой интерес к созданию действующей полного цикла команды – от детско-юношеского хоккея до профессионального. Вообще развитие зимних видов спорта очень интересует страны Глобального Юга, и мы как страна, имеющая большой спортивный опыт и спортивный суверенитет, можем делиться этим опытом, отправлять специалистов. Это хорошая тема, и мы будем работать на этом направлении», – сказал Михаил Дегтярев.
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