Минспорта РФ: ФХР помогает Ирану с организацией команды

Дегтярев заявил, что ФХР помогает Ирану с организацией команды: «У Дубая был большой интерес. Россия – страна со спортивным суверениетом, можем делиться опытом»
Михаил Дегтярев рассказал о желании Ирана и ОАЭ развивать хоккей.
Министр спорта России выступил о итогам саммита «Диалог по сотрудничеству в Азии».
«Тему зимних видов спорта мы обсуждали. Вообще интерес на Ближнем Востоке, в арабских странах очень высокий к такому сотрудничеству. Например, иранская сторона еще на прошлой встрече просила нас помочь – и такая работа ведется со стороны Федерации хоккея России – им организовать команду, процесс тренировок. Я знаю, что у эмирата Дубай был большой интерес к созданию действующей полного цикла команды – от детско-юношеского хоккея до профессионального. Вообще развитие зимних видов спорта очень интересует страны Глобального Юга, и мы как страна, имеющая большой спортивный опыт и спортивный суверенитет, можем делиться этим опытом, отправлять специалистов. Это хорошая тема, и мы будем работать на этом направлении», – сказал Михаил Дегтярев.
Sports.ru: главные новости
Суд ЕС признал систему трансферов ФИФА противоречащей законам Евросоюза после иска экс-хавбека «Локо» Диарра
Анчелотти о нехватке Крооса: «Я так не считаю. Хороший пас есть у Модрича, Камавинга, Вальверде, Беллингема. Тчуамени важен для «Реала» в обороне»
«Маканус». УЕФА ошибся в фамилии игрока «Нью Сэйнтс» Макмануса в матче ЛК с «Фиорентиной»