Экс-хоккеист «Рейнджерс» Артем Анисимов объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по хоккею в составе сборной России Артем Анисимов объявил о завершении спортивной карьеры.

Последним клубом в карьере 36‑летнего нападающего стал «Хартфорд Вулф Пэк» из АХЛ, который в феврале расторг просмотровый контракт с россиянином.

— Хочу поделиться с вами своим решением завершить игровую карьеру. Я не большой любитель публичных выступлений и социальных сетей, но хотел бы использовать эту возможность, чтобы обратиться ко всем с благодарностью. Мне посчастливилось играть с лучшими из лучших и учиться у великих, принимать участие в самых больших турнирах и обрести много друзей по всему миру, занимаясь любимым делом. Большое человеческое спасибо всем — тренерам и партнерам по команде, с которыми довелось работать и играть, организациям, частью которых я был, всему персоналу, который остается в тени, но делает важную работу, болельщикам за поддержу и теплый прием! Мир тесен, особенно хоккейный. Поэтому не прощаюсь, обязательно встретимся! — написал Анисимов в социальных сетях.

Анисимов был выбран клубом «Нью‑Йорк Рейнджерс» на драфте НХЛ 2006 года во втором раунде под общим 54‑м номером. В НХЛ россиянин выступал также за «Коламбус Блю Джэкетс», «Чикаго Блэкхокс» и «Оттава Сенаторз», в 771 матчах регулярного чемпионата набрал 376 очков (180+196).

В России Анисимов играл за ярославский «Локомотив», в составе сборной России он стал чемпионом мира 2014 года.