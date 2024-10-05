Гол Кирилла Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго»

В ночь с 4 на 5 октября мск на льду арены «Юнайтед-центр» в американском Чикаго состоялся предсезонный матч между клубами «Чикаго Блэкхоукс » и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 6:1 одержали хоккеисты «Миннесоты».

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В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Кирилл Капризов — его гол на 48-й минуте завершил разгром, установив окончательный счёт 6:1. Одноклубник и соотечественник Капризова Марат Хуснутдинов на восьмой минуте отметился результативным пасом, после которого счёт стал 2:0 в пользу «Уайлд».

Форвард гостей Яков Тренин выполнил два силовых приёма, заблокировал два броска, заработал две минуты штрафа и совершил одну потерю. Защитник «Чикаго» Илья Михеев нанёс один бросок, выполнил один перехват и получил две минуты штрафа, завершив матч с показателем полезности "-2".