«Это выходит за рамки хоккея». ESPN — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Журналист Грег Вышински в статье на сайте ESPN высказался о погоне российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

© Чемпионат.com

«Овечкину не хватает всего 42 голов, чтобы побить ранее непревзойдённый рекорд Уэйна Гретцки и стать лучшим снайпером в истории лиги. Он забивал в темпе 42 гола или больше в 15 из 19 сезонов НХЛ. Но общее количество голов 39-летнего игрока упало до 31 в прошлом сезоне, что стало самым низким показателем за его карьеру. Увидеть, как этот рекорд будет побит, было бы самым захватывающим событием. Это выходит за рамки хоккея», — написал Вышински.

До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в регулярных чемпионатах россиянину (853) осталось забросить 41 шайбу. Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября.