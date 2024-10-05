Овечкин возглавил список самых высокооплачиваемых игроков в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

С учетом нынешнего сезона форвард суммарно заработает 149,2 миллиона долларов за карьеру. На втором месте по этому показателю находится канадский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби с суммарным заработком в 141,3 миллиона долларов.

Тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов замыкает еще один игрок «Питтсбурга» — Евгений Малкин. Россиянин заработал за карьеру 132,3 миллиона долларов.

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Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году форвард вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.