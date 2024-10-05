"Металлург" обыграл "Спартак" и одержал третью победу подряд в КХЛ

Магнитогорский "Металлург" в гостях со счетом 5:2 обыграл московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

В составе победителей шайбы забросили Павел Акользин (4-я, 59-я минуты), Никита Михайлис (7, 38) и Даниил Вовченко (45). у "Спартака" отличились Адам Ружичка (30) и Шэйн Принс (35).

Главный тренер "Металлурга" Андрей Разин провел 500-й матч в КХЛ и стал 10-м тренером, который достиг этого рубежа. Рекорд по числу матчей в КХЛ в качестве главного тренера принадлежит Дмитрию Квартальнову, возглавляющему минское "Динамо" (893 матча).

"Металлург" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 12 очков в 13 играх. Победа над "Спартаком" стала для команды из Магнитогорска третьей подряд. В следующем матче "Металлург" 8 октября примет московское "Динамо".

"Спартак" идет вторым на Западе с 18 очками после 12 встреч. В следующем матче красно-белые дома сыграют с уфимским "Салаватом Юлаевым", встреча пройдет 10 октября.