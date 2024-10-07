Два россиянина вошли в топ‑10 игроков НХЛ

Российский голкипер «Нью‑Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и нападающий «Тампа‑Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошли в топ‑10 игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на данный момент по версии NHL Network.

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Шестеркин занял шестое место, Кучеров — седьмое. Возглавил рейтинг форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Вторым стал нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан МакКиннон, третьим — форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс.

Шестеркин выступает за Рейнджерс» с 2019 года. В 2022 году он получил приз «Везина Трофи», ежегодно вручаемый лучшему вратарю НХЛ.

Кучеров занял первое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата сезона‑2023/24, набрав 144 очка (44 шайбы + 100 голевых передач) в 81 матче.

Полностью топ‑10 выглядит следующим образом:

1. Макдэвид

2. Маккиннон

3. Мэттьюс

4. Кэйл Макар («Колорадо Эвеланш»)

5. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»)

6. Шестеркин

7. Кучеров

8. Александр Барков

9. Мэттью Ткачук (оба — «Флорида Пантерз»)

10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»).