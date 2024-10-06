Гусев стал четвертым игроком, отдавшим 400 передач в матчах КХЛ

Никита Гусев стал четвёртым игроком, отдавшим 400 передач в матчах КХЛ
Нападающий московского «Динамо», капитан команды Никита Гусев стал четвёртым игроком в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), оформившим 400 передач.
Ранее до этой отметки добрались следующие хоккеисты:
- Вадим Шипачёв — 633 (голевые передачи);
- Сергей Мозякин — 509;
- Александр Радулов — 460.
Напомним, Гусев провёл в КХЛ 644 матча, он успел сыграть в составе ЦСКА, «Амура», СКА, Югры, сейчас он проводит свой второй сезон в московском «Динамо». Он также успел провести три сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз».