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Никита Гусев стал четвёртым игроком, отдавшим 400 передач в матчах КХЛ

Нападающий московского «Динамо», капитан команды Никита Гусев стал четвёртым игроком в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), оформившим 400 передач.

Гусев стал четвертым игроком, отдавшим 400 передач в матчах КХЛ
© Чемпионат.com

Ранее до этой отметки добрались следующие хоккеисты:

  • Вадим Шипачёв — 633 (голевые передачи);
  • Сергей Мозякин — 509;
  • Александр Радулов — 460.

Напомним, Гусев провёл в КХЛ 644 матча, он успел сыграть в составе ЦСКА, «Амура», СКА, Югры, сейчас он проводит свой второй сезон в московском «Динамо». Он также успел провести три сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Нью-Джерси Дэвилз» и «Флориду Пантерз».

Хоккей
Вадим Шипачев
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