СКА обыграл «Локомотив» в 200‑м матче Ротенберга в качестве тренера

Петербургский СКА одержал гостевую победу над ярославским «Локомотивом» (4:3 ОТ) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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В составе победителей дублем отметился Сергей Плотников, также отличился Захар Бардаков, в овертайме победную точку поставил Александр Никишин. У железнодорожников авторами шайб стали Максим Березкин, Максим Шалунов и Артур Каюмов.

Встреча стала 200‑й для главного тренера Романа Ротенберга у руля команды в КХЛ, он одержал 134‑ю победу.

Результат прервал победную серию «Локомотива» из пяти матчей, команда Игоря Никитина по‑прежнему возглавляет Западную конференцию с 22 очками. СКА (17 очков) — на третьей строчке Запада.

В другой встрече нижегородское «Торпедо» на своем льду переиграло «Куньлунь» (4:0) благодаря голам Даниила Бокуна, Никиты Артамонова, Кирилла Воронина и Владислава Фирстова. Голкипер Иван Кульбаков провел первый матч «на ноль» в этом сезоне, отразив 25 бросков.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:4 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Берёзкин, 15:31. Шалунов, 20:14. Каюмов, 52:32 (бол.). — Бардаков, 8:12. Плотников, 30:37, 35:35 (бол.). Никишин, 61:47.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) — 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Голы: Бокун, 14:37. Артамонов, 30:36. Воронин, 57:54. Фирстов, 59:50 (бол.).