Агент Серебрякова и Просветова прокомментировал слухи о возможном обмене вратарей

Агент вратаря СКА Никиты Серебрякова и голкипера ЦСКА Ивана Просветова Сергей Исаков прокомментировал слухи о возможном обмене вратарей. Ранее СМИ сообщали, что армейские клубы могут обменяться голкиперами, которые испытывают проблемы в текущем сезоне КХЛ.

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«Все остаются в своих командах», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в текущем сезоне 28-летний Серебряков провёл пять матчей в регулярном чемпионате КХЛ, он отразил 85,3% бросков. Ранее голкипер играл за «Торпедо» и «Адмирал».

Просветов в текущем сезоне дебютировал в КХЛ и провёл за ЦСКА девять матчей, в которых одержал лишь три победы и отразил 90,6% бросков.