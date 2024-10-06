Назван главный хоккейный переход в России

Форвард магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис высказался о летней трансферной кампании, назвав главный трансфер лиги, а также сравнил уровень Континентальной хоккейной лиги с Национальной хоккейной лигой.

«Могу выделить Егора Коршкова. А так, КХЛ в любом случае сильнее НХЛ», — цитирует Михайлиса Legalbet.

«Металлург» в прошлом сезоне выиграл Кубок Гагарина, однако крайне неудачной начал нынешнюю кампанию, но в последнее время смог выправить положение и вошел в зону плей-офф Восточной конференции после побед над столичными ЦСКА (7:0) и «Спартаком» (5:2). Сейчас подопечные Андрея Разина занимают шестую строчку в таблице Востока с 12 баллами.

29-летний Михайлис, всю карьеру проведший в КХЛ, в 12 матчах текущего чемпионата отметился 9 (4+5) очками при нулевом показателе полезности.

Перешедший на правах свободного агента из хабаровского «Амура» в казанский «Ак Барс» Егор Коршков отметился 6 (3+3) очками в 11 проведенных встречах при показателе полезности -1.