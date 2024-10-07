Клуб НХЛ отменил церемонию вручения чемпионских перстней из‑за урагана

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на сайте объявил об отмене публичной церемонии вручения чемпионских перстней из‑за приближающегося урагана «Милтон».

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Власти штата Флорида ввели чрезвычайное положение в ряде округов в связи с погодными условиями. Церемония должна была состояться 7 октября на арене «Флориды» в Санрайзе.

— Поскольку подобное мероприятие потребует значительных ресурсов от спасателей и охраны, мы решили отменить церемонию вручения чемпионских перстней из соображений безопасности всех участников. Вместо этого мы будем раздавать перстни в частном порядке, — сказал генеральный директор «Пантерз» Мэтт Колдуэлл.

«Флорида» в прошлом сезоне впервые завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз». В составе команды обладателями трофея стали россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.