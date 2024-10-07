Клуб НХЛ отменил церемонию вручения чемпионских перстней из‑за урагана

Клуб НХЛ «Флорида» отменил церемонию вручения чемпионских перстней из‑за урагана «Милтон»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» на сайте объявил об отмене публичной церемонии вручения чемпионских перстней из‑за приближающегося урагана «Милтон».
Власти штата Флорида ввели чрезвычайное положение в ряде округов в связи с погодными условиями. Церемония должна была состояться 7 октября на арене «Флориды» в Санрайзе.
— Поскольку подобное мероприятие потребует значительных ресурсов от спасателей и охраны, мы решили отменить церемонию вручения чемпионских перстней из соображений безопасности всех участников. Вместо этого мы будем раздавать перстни в частном порядке, — сказал генеральный директор «Пантерз» Мэтт Колдуэлл.
«Флорида» в прошлом сезоне впервые завоевала Кубок Стэнли, победив в финальной серии «Эдмонтон Ойлерз». В составе команды обладателями трофея стали россияне Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко и Дмитрий Куликов.