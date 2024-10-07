«Адмирал» прервал серию из четырех поражений подряд в КХЛ, обыграв «Ладу»

Владивостокский «Адмирал» на выезде одердал победу над тольяттинской «Ладой» в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

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Встреча завершилась со счетом 2:0, в составе победителей забросили Никита Сошников и Аркадий Шестаков.

«Адмирал» прервал серию из четырех поражений подряд, набрал 14 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» (10) — 10‑я.

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КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2 (0:0, 0:2, 0:0)

Голы: Сошников, 32:42 (бол.). Шестаков, 37:20 (бол.).