Дубль Кадейкина помог «Трактору» обыграть «Адмирал» и одержать пятую победу подряд

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и «Адмиралом». Победу одержали челябинцы со счётом 2:0.

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На шестой минуте счёт открыл нападающий «Трактора» Александр Кадейкин, отлично сыграв на пятачке перед воротами. Ассистентами выступили Григорий Дронов и Никита Тертышный. Вторую свою шайбу Кадейкин забросил в третьем периоде, реализовав большинство с передачи Стивена Кэмпфера. «Адмирал» не смог реализовать большинство в формате «пять на три» в середине третьего периода. Голкипер «Трактора» Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч.

«Трактор» одержал пятую победу подряд и возглавил Восточную конференцию КХЛ.