Ротенберг анонсировал возвращение вратаря Заврагина в СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале анонсировал возвращение вратаря Егора Заврагина из аренды в «Сочи» в стан армейского клуба.

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Ранее в СМИ уже появлялась информация, что 19-летний Заврагин вернётся в СКА из аренды в «Сочи». В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей в чемпионате КХЛ, отразив 94,1% бросков. Голкипер выступал в команде Сергея Зубова на правах аренды. Отметим, что ранее сообщалось о возможном переходе вратаря СКА Никиты Серебрякова в ЦСКА.

СКА после 13 матчей набрал 17 баллов и располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 10 очками в активе занимает последнее, 11-е место в таблице Запада.