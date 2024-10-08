Российский нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин возобновил тренировки после травмы, сообщается на сайте НХЛ.

© Матч ТВ

Форвард получил повреждение нижней части тела 1 октября в предсезонной игре против «Нью‑Джерси Девилз» (5:4).

— Сейчас я чувствую себя хорошо. Надеюсь, смогу принять участие в стартовом матче, — приводит слова Панарина Lohud.

В первой официальной игре сезона‑2024/25 НХЛ «Рейнджерс» 9 октября сыграют на выезде с «Питтсбургом».

В прошлом сезоне 32‑летний Панарин провел в регулярном чемпионате 82 матча и набрал 120 (49+71) очков. В плей‑офф на его счету 5 голов и 10 передач в 16 играх.