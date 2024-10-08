Сафронов назвал трех звезд матча КХЛ между «Локомотивом» и СКА

Бывший российский хоккеист Кирилл Сафронов считает, что голкипер СКА Артемий Плешков, нападающий Захар Бардаков и защитник Александр Никишин стали тремя звездами матча FONBET Чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива».

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СКА в понедельник обыграл в гостях «Локомотив» в овертайме со счетом 4:3.

— Отличная игра была со стороны СКА и «Локомотива». «Локомотив» на правах хозяев владел инициативой, несмотря на то, что армейцы забили первый гол. СКА много играл в меньшинстве, отличная игра Плешкова. Гол Никишина в овертайме подвел итог этому классному матчу.

— Какой игрок вам больше всего запомнился?

— Я думаю, что Захар Бардаков точно стал одной из трех звезд этого матча, наравне с Плешковым и Никишиным. Бардаков забил, отдал и заработал большинство, которое армейцы реализовали.

— Роман Ротенберг провел 200‑й матч во главе СКА. Как оцените этот период клуба?

— Оценю положительно. Хочется поздравить Романа Борисовича, тем более он одержал 134‑ю победу. Результат очень хороший, — приводит слова Сафронова «Спорт День за Днем».