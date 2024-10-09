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Впервые за 14 лет у каждой команды НХЛ в сезоне есть капитан

8 октября канадский нападающий Джордан Эберле был назначен капитаном «Сиэтл Кракен». Как сообщает пресс-служба НХЛ, впервые с сезона-2010/2011 у каждой команды лиги есть капитан.

Впервые за 14 лет у каждой команды НХЛ в сезоне есть капитан
© Чемпионат.com

Сообщается, что Сидни Кросби является самым долгоиграющим капитаном из ныне действующих, занимая эту должность в «Питтсбург Пингвинз» с 31 мая 2007 года.

Полный список команд с капитанами:

«Анахайм Дакс» — Радко Гудас;

«Бостон Брюинз» — Брэд Маршан;

«Баффало Сэйбрз» — Расмус Далин;

«Калгари Флэймз» — Микаэль Баклунд;

«Каролина Харрикейнз» — Джордан Стаал;

«Чикаго Блэкхоукс» — Ник Фолиньо;

«Колорадо Эвеланш» — Габриэль Ландеског;

«Коламбус Блю Джекетс» — Бун Дженнер;

«Даллас Старз» — Джейми Бенн;

«Детройт Ред Уингз» — Дилан Ларкин;

«Эдмонтон Ойлерз» — Коннор Макдэвид;

«Флорида Пантерз» — Александр Барков;

«Лос—Анджелес Кингз» — Анже Копитар;

«Миннесота Уайлд» — Джаред Сперджен;

«Монреаль Канадиенс» — Ник Судзуки;

«Нэшвилл Предаторз» — Роман Йози;

«Нью—Джерси Дэвилз» — Нико Хишир;

«Нью—Йорк Айлендерс» — Андерс Ли;

«Нью—Йорк Рейнджерс» — Джейкоб Труба;

«Оттава Сенаторз» — Брэди Ткачук;

«Филадельфия Флайерз» — Шон Кутюрье;

«Питтсбург Пингвинз» — Сидни Кросби;

«Сан-Хосе Шаркс» — Логан Кутюр;

«Сиэтл Кракен» — Джордан Эберле;

«Сент—Луис Блюз» — Брэйден Шенн;

«Тампа—Бэй Лайтнинг» — Виктор Хедман;

«Торонто Мэйпл Лифс» — Остон Мэттьюс;

«Юта» — Клейтон Келлер;

«Ванкувер Кэнакс» — Куинн Хьюз;

«Вегас Голден Найтс» — Марк Стоун;

«Вашингтон Кэпиталз» — Александр Овечкин;

«Виннипег Джетс» — Адам Лаури.

Хоккей
Брэди Ткачук
Расмус Далин
Джаред Сперджен
Клейтон Келлер
Андерс Ли
Джордан Стаал
Бун Дженнер
Каролина Харрикейнз
Джордан Эберле
Габриэль Ландеског
Брэд Маршан
Дилан Ларкин
Шон Кутюрье
Коннор Макдэвид
Джейми Бенн
Виктор Хедман
Роман Йози
Микаэль Баклунд
Александр Овечкин
Александр Барков