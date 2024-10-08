Вице-президент КХЛ прокомментировал возможный обмен Серебрякова из СКА в ЦСКА

Вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высказался о возможном обмене голкипера СКА Никиты Серебрякова из стана санкт-петербургского клуба в ЦСКА.

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— На днях появились слухи о возможном обмене Никиты Серебрякова из СКА в ЦСКА. На ваш взгляд, этот переход пошёл бы на пользу клубам и вратарю?

— Я думаю, что этот обмен пошёл бы на пользу любой команде. Никита — один из лучших вратарей в лиге. Ему нужно больше играть. В любую команду, куда бы Никита ни пошёл, если он будет играть первым номером, для него это будет лучшим вариантом, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.