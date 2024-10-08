Русский новичок «Айлендерс» врывается в НХЛ

Максим Цыплаков пробился во второе звено «островитян», из-за чего в АХЛ пришлось отправить обладателя семилетнего контракта.

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Прорыв Максима Цыплакова стал одной из самых красивых историй прошлого сезона. Спартаковский силовик потихоньку рос в интереснейшего игрока, но такого взрыва результативности в прошлом году вряд ли ожидал и сам вингер: 31 шайба позволила Максиму занять четвёртое место в снайперской гонке КХЛ. Сам Цыплаков говорил, что нацеливал себя на 30 очков перед сезоном.

«Спартак» не смог удержать форварда в составе, хотя с помощью регламента КХЛ выставил квалификационное предложение, которое отбивало любую возможность оффершита со стороны других команд лиги. Однако с предложением из Америки сложно было тягаться: ещё по ходу сезона доносились разговоры, что подписание Цыплакова рассматривает дюжина команд НХЛ. Смеяться над этим было странно: в шорт-листах клубов лиги всегда находится множество вариантов, а подписание спартаковца не несло никакого риска. В любом случае он получал бы контракт новичка, а клуб мог бы получить второго «Панарина» или хотя бы «Кузьменко»: взрослого игрока, готового к НХЛ, но играющего за копейки.

В итоге Цыплаков отправился на Лонг-Айленд. «Максим поблагодарил руководство и принял решение, что нужно будет поехать в НХЛ. Мы со многими клубами разговаривали по три-четыре раза. В конечном итоге круг команд был сведён к минимуму: «Вегас», «Айлендерс» и «Флорида». Из-за того, как его хотели в этих командах, тяжело было выбрать. Но Максим принял решение, посоветовавшись с разными своими коллегами, посмотрев составы, определился в пользу «Айлендерс», — говорил агент хоккеиста Александр Черных.

Ещё до отъезда Цыплаков выглядел человеком, который может закрепиться в НХЛ: габаритный, неуступчивый, всегда готов пойти в отбор и прессинг, при этом с отличным голевым чутьём. Сам Максим говорил о себе в интервью «Чемпионату»: «Я не сторонник того, чтобы кого-то обыграть, это не мой хоккей. Да, один в один могу иногда на скорости пройти кого-нибудь, когда к воротам надо. Но сам понимаю, что я игрок силового плана, не креативщик какой-нибудь. Бывают моменты, когда могу и передачу отдать, и по-другому полезно сыграть. Однако мне больше нравится на пятаке постоять поработать».

Союз «Айлендерс» и игрока изначально выглядел прекрасным для обеих сторон. «Айлс» в последние годы растратили слишком много высоких драфт-пиков ради обмена игроков, которые приближались к 30 годам (Жан-Габриэль Пажо, Бо Хорват, Кайл Палмьери), и их пул молодых игроков был одним из самых хлипких в лиге. Прямо сейчас в составе «островитян» лишь четыре человека моложе 25, поэтому невероятно острой конкуренции в системе команды не предвиделось. Однако просто так Цыплакову никто ничего не обещал, и Максим выгрыз не просто место в составе, но и позицию в топ-6.

«Откровенно говоря, никто не мог представить, что он так хорош. Мы видели достаточно русских игроков, которые приезжают из КХЛ: кто-то выстреливает, кто-то нет. В случае с Цыплаковым уже спустя 30 секунд наблюдения за ним я понял, что он будет хорош. Уже после нашей первой двусторонки в тренировочном лагере все быстро поняли, что Максим — отличный хоккеист. Он отлично видит лёд, редко теряет шайбу, хорош в силовой игре — разносторонний игрок, мне это нравится», — сказал прессе главная звезда этих «Айлендерс» Мэтт Барзэл.

Цыплаков добровольно принял участие в лагере новичков команды, где занимался с ребятами сильно младше, а на старте основного тренировочного лагеря первоначально получил в партнёры по звену парней, которые балансировали на грани НХЛ и АХЛ. Однако упорная работа убедила Патрика Руа и его штаб двигать русского форварда выше по составу и давать больше возможностей. «Он готов делать всё возможное с самого начала своего пребывания здесь. Мне по душе этот настрой», — говорил главный тренер.

«Цыплаков отлично вписался в команду: на льду он играет серьёзно и не допускает глупостей, вне льда он энергичен и весел. Руа и его тренерский штаб постепенно давали Максиму больше обязанностей на льду, и он с ними справлялся. В игре с «Филадельфией» он отлично закрыл своего соотечественника Ивана Федотова на льду во время гола в команды в большинстве», — описывает самые яркие моменты форварда на предсезонке журналист The Athletic Артур Стэпл.

При этом тренерскому штабу ещё надо было найти место Цыплакову. Его родной правый фланг в команде выглядел достаточно «населённым»: там выходят и Барзэл, и Палмиери, и шведский работяга Симон Хольмстрём. Какое-то время назад штаб Руа решил поставить Цыплакова на левый фланг к связке Брока Нелсона и Палмиери. В прошлом сезоне третьим в этой компании был швед Пьер Энгвалль: именно эта тройка была самой стабильной в плане игрового времени у «Айлендерс», при этом показывала положительные результаты как по голевой статистике, так и по продвинутой.

Энгвалль в прошлом году получил небывалый контракт для игрока своего статуса, и дело было не в кэпхите в $ 3 млн, а в длине: семь лет, до 2030 года! В эру потолка обычно самим игрокам такие сделки брать не очень-то выгодно с учётом роста инфляции и верхнего лимита зарплат. Казалось, что такая сделка уже гарантирует шведу место в составе, однако предсезонку он начал весьма неудачно, заработав «-5» в полезности за две предсезонные игры. Цыплаков вытеснил Энгвалля с привычного места, после чего швед уехал сразу на драфт отказов.

«Это форвард для топ-6 или топ-9, а там у нас будет играть Максим Цыплаков, который заслужил это место. Не то чтобы Энгвалль сделал что-то не так, но он фактически потерял работу на данном этапе. Мы не видим его в нижних звеньях», — сказал прессе Лу Ламорелло. Вряд ли такая ситуация устраивает и игрока, и команду, которой все равно надо платить все $ 3 млн игроку, который теперь кукует в АХЛ. «Мы всё ещё верим в способности Энгвалля, но в составе не так много места после прихода Макса и Энтони [Дюклера]. Всё может измениться», — в этих словах генменеджера журналисты прочитали намёк на возможный обмен шведа.

Ну а Цыплаков начинает сезон не только в топ-6 команды, но ещё и в первой спецбригаде большинства, где он будет играть на пятаке. Однако этот аванс ничего не гарантирует в команде требовательнейшего Руа, а контракт Максима скинуть в АХЛ совсем легко: драфт отказов не нужен, зарплата в фарме в десять раз меньше. Впрочем, есть ощущение, что Цыплаков не сбавит требования к себе.