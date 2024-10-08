Сухой матч Дмитрия Гамзина помог ЦСКА обыграть «Салават Юлаев»

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и уфимским «Салаватом Юлаевым». Упорную победу одержали московские армейцы со счётом 2:0.

© Сафонов Александр, «Чемпионат»

На 16-й минуте счёт в матче открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Виталий Абрамов и Прохор Полтапов. Второй период отметился большим количеством удалений. В третьем периоде «Салават Юлаев» обрушил град бросков на ворота голкипера ЦСКА Дмитрия Гамзина. Однако 21-летний вратарь армейцев не дал себя обыграть и записал на свой счёт сухой матч. На последней минуте голом в пустые ворота отметился Егор Фатеев. Отметим, что голкипер ЦСКА Иван Просветов остался вне заявки команды.

Эта победа позволила ЦСКА прервать серию разгромных поражений от «Металлурга» (0:7) и «Трактора» (0:4).