"Металлург" обыграл московское "Динамо" в матче КХЛ

Магнитогорский "Металлург" со счетом 5:3 обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Магнитогорске в присутствии 6 355 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Дмитрий Силантьев (11-я минута), Даниил Вовченко (42), Андрей Козлов (49), Никита Михайлис (52) и Александр Петунин (58). У "Динамо" отличились Джордан Уил (16), Павел Кудрявцев (19) и Эрик О'Делл (36). После третьего гола "Динамо" у "Металлурга" произошла замена вратаря: вместо Ильи Набокова на лед вышел Александр Смолин.

"Металлург" одержал четвертую победу подряд. Команда из Магнитогорска занимает 6-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков после 14 встреч. "Динамо" с 13 очками в 14 играх располагается на 7-м месте в Западной конференции.

В следующем матче "Динамо" 12 октября примет уфимский "Салават Юлаев". "Металлург" 10 октября дома сыграет с нижегородским "Торпедо".