«Нефтехимик» упустил победу с 3:0, но обыграл «Амур» по буллитам

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Амуром». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:3 Б.

© Сафонов Александр, «Чемпионат»

«Нефтехимик» забросил три безответные шайбы во втором периоде. Голами отметились Григорий Селезнёв, Булат Шафигуллин и Сергей Шмелёв. «Амур» вышел на третий период с желанием отыграться, и хабаровчанам удалось забросить две шайбы за первые шесть минут заключительного игрового отрезка матча. Шайбы забросили Евгений Грачёв и Арно Дюрандо. «Амуру» удалось сравнять счёт в концовке третьего периода благодаря голу Яна Дрозга. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов победу праздновали нижнекамцы.

Таким образом, «Нефтехимик» нанёс «Амуру» второе поражение подряд. В прошлом матче нижнекамцы обыграли хабаровчан со счётом 4:1.