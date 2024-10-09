Российский хоккеист подрался в матче НХЛ

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нового сезона-2024/25.

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Встреча завершилась со счетом 3:2. Все пять шайб были заброшены во втором периоде. За «Блюз» отличились Джордан Кайру, который оформил дубль, и Филип Броберг. В составе «Сиэтла» по голу забили Винс Данн и Ээли Толванен.

Российские игроки «Сент-Луиса» Павел Бучневич и Алексей Торопченко не отличились результативными действиями, однако Торопченко стал героем иного эпизода — он подрался с канадцем Янни Гурдом во втором периоде, из-за чего получил штраф на пять минут.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет 11 октября с «Сан-Хосе Шаркс», стартовая сирена прозвучит в 05:30 по московскому времени. «Сиэтл» 13 октября сразится с «Миннесотой Уайлд», матч начнется в 03:00 мск.

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерз», в составе которого выступают три российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский, защитник Дмитрий Куликов, нападающий Владимир Тарасенко. В финальной серии «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.