В НХЛ официально дебютировала женщина-тренер

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) появилась первая женщина-тренер. Об этом сообщается на сайте лиги.

32-летняя Джессика Кэмпбелл дебютировала в матче регулярного чемпионата в ночь на 9 октября. Она находилась на площадке с «Сиэтл Кракен» в качестве ассистентки главного тренера Дэна Байлсмы. Команда проиграла «Сент-Луис Блюс» со счетом 2:3.

«Люди увидели, что на скамейке запасных может быть женщина-тренер, это действительно особенно для меня. Осознание того, что я являюсь частью чего-то гораздо большего, чем я сама, подпитывает меня и заставляет идти вперед», — заявила она.

Кэмпбелл вошла в тренерский штаб «Сиэтла» в июле 2024 года. Ранее она работала два сезона в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в качестве помощника главного тренера «Коачелла Вэлли Файрбердс».