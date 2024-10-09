Шестеркин отказался от исторического контракта в НХЛ! Чего он добивается?

28-летнему голкиперу и так предложили баснословные условия, но он пошёл ва-банк.

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В ночь с 9 на 10 октября мск полуфиналист минувшего розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Йорк Рейнджерс» возьмёт старт в регулярном чемпионате нового сезона Национальной хоккейной лиги. Команда Питера Лавиолетта проведёт гостевую встречу с «Питтсбург Пингвинз», после чего вернётся в Нью-Йорк для проведения короткой двухматчевой домашней серии.

По давней североамериканской традиции перед началом первого домашнего матча проходит торжественная церемония представления команды, на которую по очереди выезжает каждый игрок основного состава. На протяжении последних лет одни из самых продолжительных оваций были адресованы любимцу местной публики российскому голкиперу Игорю Шестёркину. Но что произойдёт теперь?

За сутки до старта сезона для «Рейнджерс» 28-летний голкипер обрушил свои акции в глазах многих болельщиков американской команды. Всему виной информация от авторитетного инсайдера и эксперта Кевина Уикза, сообщившего, что российский голкипер отклонил предложение «синерубашечников» о новом контракте. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри предложил россиянину восьмилетний контракт на общую сумму в $ 88 млн. Если бы Игорь согласился на эти условия, то официально стал бы самым дорогим голкипером в истории мирового хоккея.

На данный момент самым высокооплачиваемым вратарём НХЛ является Кэри Прайс с окладом в $ 10,5 млн в год. Примечательно, что канадский голкипер фактически завершил карьеру ещё в 2022 году, но его соглашение с «Монреаль Канадиенс» будет действовать в течение ещё двух сезонов. На втором же месте находится россиянин Сергей Бобровский, чей кэпхит по контракту с «Флоридой Пантерз» составляет $ 10 млн.

Действующее соглашение самого же Шестёркина с «Рейнджерс» с кэпхитом $ 5,67 млн в год истекает в конце сезона-2024/2025. Новый контракт вступил бы в силу со следующего сезона и не только сделал бы Игоря самым высокооплачиваемым вратарём НХЛ, но и поднял бы на второе место по кэпхиту среди всех российских игроков лиги. По иронии судьбы, на первом месте здесь находится его одноклубник Артемий Панарин, получающий от «Рейнджерс» в среднем $ 11,643 млн в год.

На данный момент доподлинно неизвестно, чего именно добивается российский голкипер. Самого Шестёркина в течение межсезонья неоднократно спрашивали о ходе переговоров с американским клубом, но Игорь настолько же мастерски уходил от прямых ответов, насколько классно справляется со своей прямой работой. В середине июня один из журналистов задал вопрос Шестеркину о возможном продлении соглашения с командой.

«Извините, я не говорю по-английски», – отреагировал россиянин.

Сейчас существуют две основные версии происходящих событий. По одной — Игорь рассчитывает стать не только самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ, но и самым дорогим россиянином. В этой связи сообщалось, что запросы агента хоккеиста Макса Моливера начинаются от $ 12-12,5 млн. И после отказа от $ 11 млн такая информация уже не выглядит фантастикой.

Но есть и другая вполне правдоподобная версия, согласно которой российского голкипера не устраивает многолетнее соглашение. Получить гарантированные $ 88 млн довольно заманчиво, но что будет с командой через несколько лет? Почти весь костяк команды состоит из игроков под 30 лет и старше. Никто не знает, сколько ещё сезонов Панарин, Мика Зибанеджад, Крис Крайдер, Винсент Трочек и далее по списку будут оставаться конкурентоспособными на уровне НХЛ. Сезон-два-три – «синерубашечники» рискуют свалиться в новую перестройку – и что тогда ловить Шестёркину, если Кубок Стэнли так и не будет выигран?

«Подтверждаю информацию об Игоре Шестёркине и его отказе от предложения «Рейнджерс». Недавно мне сказали, что Игорь может быть больше заинтересован в более краткосрочной сделке, возможно, на пять лет. Если «Рейнджерс» хотят контракт на восемь лет, им придётся серьёзно потратиться», — написал журналист DailyFaceoff Кэм Робинсон в своём аккаунте в соцсети.

«У меня нет подтверждённых цифр, но мне недавно сказали, что обе стороны далеки друг от друга и предсезонная сделка маловероятна. Я также слышал, что не стоит исключать возможность повторных переговоров в течение сезона, но Игорь, похоже, готов делать ставку на себя и ждать. Очевидно, что угроза попадания Игоря в список неограниченно свободных агентов и выхода его на открытый рынок пугает «Рейнджерс» и их фанатов. Для Игоря также есть определённый риск (травма, неудачный год и так далее) — но если он выступит отлично, это будет лучшим способом для него максимизировать свою ценность и заключить желаемую сделку», – развивает тему клубный инсайдер Винс Меркольяно.

Если контракт не будет подписан в самое ближайшее время, что сейчас выглядит наиболее очевидным вариантом развития событий, то в следующее межсезонье Игорь выйдет на рынок неограниченно свободных агентов. С одной стороны, он действительно круто рискует. Хоккей не только молодеет, но и является очень травматичным видом спорта, в котором никто не застрахован от повреждений.

Да и плохой сезон может вставить палки в колёса. В свою очередь, сейчас после отказа от подписания контракта Шестёркин будет просто бешено мотивирован, чтобы этого самого плохого сезона избежать. Ведь на кону его будущее. Так что отказ от контракта в теории даже может сыграть хорошую службу американскому клубу конкретно в этом сезоне.

Если же говорить о настроении болельщиков, многие из которых сильно обиделись на россиянина, что видно по американским социальным сетям, то это выглядит довольно наивно. Хоккей – в первую очередь бизнес. Немецкий нападающий Леон Драйзайтль не стал идти на поводу у руководства «Эдмонтон Ойлерз» и выжал из них всё до копейки, подписывая этим летом восьмилетний контракт на $ 112 млн. Американский голкипер Джереми Свейман едва не пропустил начало нынешнего сезона, торгуясь с «Бостоном» за «несчастную» прибавку в $ 250 тыс., в сравнении с предыдущим предложением «мишек».

Да и Панарин, как и Зибанежад, как и Фокс, как и Джейкоб Труба, на себе тоже не экономили, получая деньги по рынку, подписывая свои текущие контракты с американским клубом. Так почему же ключевой игрок «Рейнджерс», от игры которого на 100% и зависит успех всей команды, должен ставить интересы клуба выше личных? Если через год на его условия не согласятся «синерубашечники», значит, заплатят другие. Отбоя от желающих уж точно не будет, учитывая очевидный кризис мирового вратарского рынка.