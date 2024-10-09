Инсайдер НХЛ попал в скандал из-за текста про «Коламбус» и Джонни Годро

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли попал в скандал из-за текста про «Коламбус Блю Джекетс» и погибшем Джонни Годро.

© Чемпионат.com

Серавалли написал статью, в которой перечислил 32 смелых прогноза о предстоящем сезоне НХЛ – по одному на каждый клуб.

В оригинале прогноз для «Коламбус Блю Джекетс» звучал так:

«С небольшой помощью Джонни Годро «Блю Джекетс» выиграют лотерею драфта 2025 года. Это всего лишь небольшой утешительный приз за тяжёлый год, но надежда и помощь уже в пути. Невероятно, но «Блю Джекетс» ни разу не выигрывали в лотерею драфта», — написал Серавалли.

Получив множество гневных отзывов, Серавалли пришлось отредактировать свой текст. Он убрал упоминание о «небольшом вкладе Годро», но оставил в рассказе слово «утешительный приз». По мнению читателей, текст всё ещё вызывал «тошноту» даже после правок.

Позже Серавалли высказал слова сожаления о случившимся.