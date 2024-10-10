Сидни Кросби установил рекорд «Питтсбурга» по количеству сезонов в НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

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В этой встрече на лёд в составе «Питтсбурга» вышел канадский нападающий Сидни Кросби. Для канадца это стал 20-й сезон в составе «Питтсбурга», что стало рекордом франшизы. У российского нападающего Евгения Малкина и канадского защитника Криса Летанга, на счету которых 19 сезонов.

Напомним, в прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Кросби принял участие в 82 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 52 результативные передачи.