Антон Курьянов покинул пост генерального менеджера «Авангарда»

Генеральный менеджер «Авангарда» Антон Курьянов сложил свои полномочия, чтобы сосредоточиться на работе в тренерском штабе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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«Исполнять обязанности генерального менеджера будет Евгений Забуга. Евгений работает в «Авангарде» более 10 лет и хорошо знаком со всеми процессами и задачами, которые стоят перед клубом. Желаем удачи Евгению на новой должности!» — сказано в сообщении клуба.

«Ястребы» после 13 сыгранных встреч имеют в активе 11 очков и располагаются на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В следующей игре «Авангард» встретится с «Барысом» 10 октября.