Кузнецов вернулся в состав СКА после травмы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил о возвращении в состав травмированного нападающего Евгения Кузнецова. В середине сентября форвард получил травму плеча, первоначальные сроки восстановиления Кузнецова составляли два месяца.

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«Женя Кузнецов возвращается в игру! Как я и говорил, изначальные сроки восстановления Евгения Кузнецова удалось значительно сократить. Уже завтра он сыграет против минского „Динамо“. Такое феноменально быстрое возвращение нападающего стало возможным благодаря отличной работе нашего медицинского штаба, реабилитологов, диетологов. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд! Высочайший уровень профессионализма показал и сам Евгений Кузнецов, который максимально чётко выполнял все пожелания врачей, усердно занимался в зале и на льду и восстановил кондиции в кратчайшие сроки. Ждем Женю в Ледовом уже в четверг!» – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, россиянин вернулся из НХЛ в минувшем межсезонье и подписал четырёхлетний контракт со СКА. За СКА Кузнецов в девяти матчах набрал 5 (1+4) очков.