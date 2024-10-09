Канарейкин: «Динамо» с приходом Шипачева сильнее пока не стало

Бывший тренер ЦСКА и «Спартака» Федор Канарейкин прокомментировал игру форварда «Динамо Минск» Вадима Шипачева в сезоне 2024-2025.

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«Пока от Шипачёва в Минске мы не видим какого-то супер результата. Понятно, что своим опытом он поделится с молодыми хоккеистами. Но сильнее «Динамо» с его приходом пока не стало», — заявил Канарейкин Legalbet.

37-летний нападающий стал игроком минского клуба в июне 2024 года.

В сезоне 2024-2025 Шипачев провел 11 матчей и набрал 3 очка (0 голов + 3 передачи).

В общей сложности Вадим принял участие в 998 играх, в которых отметился 923 (289 голов + 634 передачи) баллами за результативность.

Шипачев является Чемпионом мира 2014 года и Олимпийским чемпионом 2018 года в составе национальной сборной России.

Форвард становился чемпионом Кубка Гагарина дважды в сезонах 2015 и 2017.

Минские «зубры» после 12 матчей в КХЛ идут на 7 месте «Западной» конференции. Лидер таблицы – ярославский «Локомотив».

Следующий матч у команды Шипачева состоится 10 октября против петербургского «СКА».