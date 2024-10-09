Голышев рассказал, как его сын отказался сделать фото с Овечкиным

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал, что его сын не захотел фотографироваться с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным во время благотворительного Матча года, в котором участвовали российские звёзды НХЛ и КХЛ.

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– Сколько лет твоим детям?

– Старшему 8 лет, среднему 5 и младшему 4.

– А ты же на Матче года водил детей в раздевалку? Есть кто-то, по кому они фанатеют?

– Мы со старшим летали. Я ему говорю: «Пойдёшь с Овечкиным фоткаться?» А он такой: «Да нет, он уже старый». Ну это ещё в гостинице сидели. Потом, конечно, мы сидели на ужине и он говорит: «Пап, там Панарин, Овечкин, смотри», – цитирует Голышева шоу «Хоккейный борт».

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провёл 79 матчей и отличился 31 раз. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Александру не хватает всего 41 шайбы.