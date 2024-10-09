Лидер чемпионата КХЛ "Локомотив" обыграл "Куньлунь"

Ярославский "Локомотив" со счетом 3:2 в овертайме обыграл пекинский "Куньлунь Ред Стар" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Даниил Бут (36-я минута), Рушан Рафиков (58) и Максим Шалунов (61). У проигравших отличились Спенсер Фу (12) и Нолан Мойл (24).

"Локомотив" после 14 матчей набрал 24 очка и занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. "Куньлунь" с 11 очками в 14 играх располагается на предпоследней, 10-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче "Локомотив" 12 октября на выезде сыграет с "Сочи", "Куньлунь" 11 октября в гостях встретится с череповецкой "Северсталью".

Также в среду тольяттинская "Лада" со счетом 4:3 в овертайме обыграла новосибирскую "Сибирь". Голевую передачу сделал защитник "Сибири" Тревор Мёрфи, он повторил рекорд результативной серии для игроков обороны в КХЛ, набрав очки в 10-й игре подряд. Челябинский "Трактор" обыграл владивостокский "Адмирал" (2:0). Вратарь "Трактора" Зак Фукале в третий раз в сезоне не пропустил ни одной шайбы в матче.