Экс-игрок НХЛ рассказал, что Задоров и Тарасенко говорили ему перед переездом в КХЛ

Экс-форвард «Флориды» и «Рейнджерс», ныне нападающий «Лады» Энтони Греко рассказал, о чём российские хоккеисты НХЛ Никита Задоров и Владимир Тарасенко говорили ему перед переездом в КХЛ.

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— Летом я занимался во Флориде. Кажется, это главное направление для российских игроков (улыбается). Там были Никита Задоров, Владимир Тарасенко, Евгений Дадонов, Николай Коваленко, Деннис Ян. Много с кем удалось пообщаться о лиге, об их прошлом опыте. Так что в КХЛ я приехал уже довольно информированным, знал, чего ожидать. У всех немного разный опыт в зависимости от команды и ситуации, в которой они были — города, тренерского штаба. Но это хоккей, практически вездё всё одинаково. Дело в том, как ты сам приспособишься к команде, тренерам и системе.

— О чём разговаривали с Задоровым и Тарасенко? Задоров-то в КХЛ вообще не играл, а Тарасенко уехал очень давно.

— С ними больше поговорил о самой стране. Да, у них опыт отличается. Они родились в России, многие их друзья играли и играют здесь, поэтому они в курсе происходящего. Хоккейный мир маленький. Неважно, где ты играешь — в России, Швеции, Финляндии, Швейцарии или Северной Америке — практически все знакомы друг с другом. Есть возможность делиться опытом.

— Что больше всего запомнилось из их рассказов?

— В основном то, что хоккей везде одинаков. Что есть некоторые города, которые чуть больше остальных и в них больше происходящего за пределами льда. Они рассказывали, что уровень игры здесь во многом схож с уровнем в НХЛ, что эта лига больше схожа с североамериканскими, нежели те, что в Европе. Здесь больше тренируют в североамериканском стиле. Рассказывали о городах и том, какие команды в КХЛ обычно находятся на вершине таблицы. Когда мне было 25-26, я общался с агентом о возможности покинуть Северную Америку и переехать сюда. Он дал мне список команд, о которых тогда я вообще не имел никакого представления. Сейчас у меня больше знаний о том, что здесь происходит и кто есть кто, — сказал Греко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.