Хоккеисты «Трактора» высмеяли Ротенберга после матча КХЛ

Хоккеисты челябинского «Трактора» пошутили над главным тренером петербургского СКА Романом Ротенбергом после матча с «Адмиралом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соответствующее видео опубликовано на канале клуба в YouTube. Газета.Ru

В ролике показана раздевалка команды после домашней победы в регулярном чемпионате над «Адмиралом». Форвард челябинцев Александр Кадейкин подошел к манекену, расстегнул на нем кофту, под которой была футболка с надписью: «Почему никто нас не поздравляет с пятой победой подряд? Дискриминация». Lenta.ru

«Трактор» обыграл «Адмирал» (2:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд. Sports.ru