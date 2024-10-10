«Барыс» объявил об уходе генерального директора

Астанинский «Барыс» выступил с официальным объявлением об уходе из клуба генерального директора Бориса Иванищева, сообщает Sports.kz со ссылкой на пресс-службу клуба. Иванищев был назначен президентом клуба из Астаны в мае 2018 года.

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«Иванищев Борис Анатольевич подал в отставку с поста генерального директора хоккейного клуба «Барыс», — сообщили в пресс-службе астанинской команды.

На данный момент «Барыс» занимает последнее место в общей таблице Континентальной хоккейной лиги. Астанинский клуб одержал лишь две победы в 14 матчах и уже успел сменить главного тренера. Вместо Дэвида Немировски клуб возглавил Вячеслав Буцаев.