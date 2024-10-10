Минское «Динамо» и «Спартак» проведут вынесенный матч чемпионата КХЛ в Ташкенте

Континентальная хоккейная лига объявила о проведении вынесенного матча регулярного чемпионата в Узбекистане. 22 декабря 2024 года минское «Динамо» и «Спартак» проведут матч регулярки в столице Узбекистана Ташкенте. Встреча пройдёт на «Хумо Арене», вмещающей около 12 тыс. зрителей.

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«Мы рады объявить о возвращении проекта KHL World Games. Уверен, матч в Ташкенте пройдёт на высоком уровне, соответствующем нашим стандартам, и привлечёт новых болельщиков. Отдельно хочу поблагодарить минское «Динамо» и «Спартак», которые будут представлять КХЛ в новой для нас стране — Узбекистане», — цитирует президента КХЛ Алексея Морозова пресс-служба лиги.

Узбекистан станет 16-й страной, в которой пройдут встречи КХЛ, а Ташкент — 49-м городом. Ранее вынесенные матчи чемпионата КХЛ проходили в сезоне-2018/2019 — в Вене, Цюрихе и Таллинне. Спустя сезон игры проводились в Давосе и Таллинне, а в 2021 году — в Дубае.