Никита Сошников объяснил свое решение подписать контракт с «Адмиралом»

Нападающий Никита Сошников объяснил своё решение подписать контракт с «Адмиралом». Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2024/2025.

© Чемпионат.com

– Чем вас привлекло предложение «Адмирала»?

– Команда хорошо идёт сейчас, боевая. Поступило предложение, и я решил, зачем сидеть и ждать. Надо уже играть. Почти шесть месяцев был без сборов, тренировался самостоятельно в Канаде, и хорошо, что вместе с командой – это был большой плюс. Наша задача – как минимум попасть в плей-офф, а дальше – посмотрим.

– Кого-то из игроков отпугивают перелёты…

– Буду привыкать. Всё познаётся в сравнении. Впечатления от команды у меня самые положительные. Я начал играть в хоккей вместо того, чтобы тренироваться, – цитирует Сошникова «РБ Спорт».

В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников провёл за «Трактор» 67 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 17 результативных передач.