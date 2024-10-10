Вратарь «Трактора» оценил силу броска Овечкина

Канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале рассказал о силе броска капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Голкипер выступал за систему «Кэпиталз» с 2021 по 2023 год и тренировался с основным составом клуба НХЛ.

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— Вы играли вместе с Александром Овечкиным. Когда тренировались с «Кэпиталз» ощутили на себе всю мощь бросков Овечкина?

— Конечно, за те несколько лет, что я был в системе «Кэпиталз», у меня были возможности потренироваться с основной командой. Броски Овечкина — их часть. Прекрасный опыт для меня как для вратаря. Сыграть первую игру в НХЛ бок о бок с таким игроком — это очень здорово. Очень благодарен, что такая возможность у меня была.

— Со стороны бросок Овечкина выглядит страшно.

— Не так страшно, как кажется. Это весело, это часть моей работы. Для меня это воспринимается больше как вызов. Вратари должны быть готовы к тому, что им могут забить, это неизбежно. Во всем мире полно хороших игроков, которые могут тебе забить. Это часть работы, когда в тебя летят хорошие броски, некоторые оказываются у тебя за спиной. Броски Овечкина тяжело берутся, но у меня получалось их отбивать. Ему не важно, кто перед ним, он будет искать возможность забить тебе. Но если занять хорошую позицию, шайба попадёт в тебя, — цитирует Фукале Sport24.

В прошлом розыгрыше регулярного чемпионата капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провёл 79 матчей и отличился 31 раз. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Александру не хватает всего 41 шайбы.