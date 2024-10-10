Суд выселил экс-нападающего «Ак Барса» Лукоянова из квартиры

Суд выселил экс-форварда «Ак Барса» Лукоянова из квартиры из-за долга по кредитам
Артема Луконоява выселили из квартиры решением суда.
Ново-Савиновский суд частично удовлетворил требования истца и признал хоккеиста Артема Лукоянова утратившим право пользования жилплощадью.
В отношении должника возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ак Барса» подал на банкротство из-за долгов по кредитам.
На данный момент Лукоянов выступает за «Юнисон» в ВХЛ.
КДК оштрафовал «Локомотив» и условно частично закрыл трибуну «РЖД Арены» за нецензурные скандирования фанатов о «Спартаке» на матче с «Оренбургом» в Кубке
Игорь Куперман: «Вижу фразы, что «Овечкину не дадут обогнать Гретцки». Это потрясение просто. Все хотят, чтобы он этот пик покорил!»
Андрей Журанков: «Костылева говорит: «Хочу как Трусова». То есть пример Трусовой тебе ничего не доказал? Посмотрите, как люди ищут баланс»