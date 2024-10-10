В КХЛ мода на молодых российских вратарей. Топовых иностранцев почти не осталось

В командах КХЛ делают ставку на молодых российских вратарей, кто лучше всего заиграл, 10 октября 2024 года
Самый сильный легионер играет за «Трактор».
Если брать российские клубы КХЛ, то практически все отказались от иностранных голкиперов. Самый сильный выступает в Челябинске: Зак Фукале является безоговорочным первым номером у Бенуа Гру. Справедливости ради отметим, что и Сергей Мыльников периодически получает время на льду. В «Спартаке» есть словак Патрик Рыбар, за московское «Динамо» играет регулярно получающий свою порцию критики американец Хантер Миска. Вот, пожалуй, и всё. Не будем же мы причислять к иностранцам белорусов Шостака и Кульбакова из «Северстали» и «Торпедо» соответственно? Они даже не подпадают под лимит.
«В современном хоккее важность вратаря очень велика. Мы видим: когда голкипер играет не так, как от него ожидали, проблемы начинаются даже у топ-клубов. Сколько бы ты ни забивал, но когда нет надёжности на последнем рубеже, то решить большие задачи будет проблематично, если не сказать более громко», — верно подметил известный тренер Андрей Назаров.
В какой-то степени мода на молодых россиян-вратарей пошла после недавнего чемпионства «Металлурга». Мало кто ожидал, что Илья Набоков не просто выстрелит, а станет MVP плей-офф и продемонстрирует не по годам зрелую и уверенную игру.
В нынешнем сезоне мы видим, что тренеры стали больше доверять талантливым россиянам, не боясь ставить их в состав. Например, уже дважды сыграл «на ноль» Дмитрий Гамзин из ЦСКА — он выглядит интереснее и сильнее более опытного Просветова. А ведь есть ещё Скотников и Андреянов. В СКА играет Артемий Плешков, вернулся в армейскую систему Егор Заврагин, да и Егора Волохина из «Югры» не просто так выменяли. Кстати, в том же «Сочи», откуда забрали Заврагина, набирается практики молодой Сергей Иванов.
«В КХЛ продолжается череда интересных матчей. По-прежнему актуальна вратарская тема. Мы видим, что на главные роли выходят молодые российские вратари, что не может не радовать. Даже в прошлогоднем финале Кубка Гагарина друг против друга играли два талантливых парня. Сейчас в командах Континентальной лиги тренеры всё больше доверяют нашим соотечественникам. Думаю, что это правильный и продуманный ход, результаты говорят сами за себя», — продолжил Назаров.
В московском «Динамо», о котором мы упомянули ранее, ничуть не хуже Миски выглядит Максим Моторыгин, отлично отыгравший в Балашихе с «Витязем». За спиной у того же Набокова в «Магнитке» подрастает и получает свои шансы Смолин. У «Салавата Юлаева» есть Вязовой, а у «Ак Барса» — Мифтахов. Вполне себе адекватная помощь для Самонова и Билялова.
И, конечно, ни в коем случае нельзя забывать про Даниила Исаева из «Локомотива», признанного лучшим вратарём КХЛ в сентябре. Во многом благодаря игре Даниила ярославцы в прошлом сезоне дошли до финала Кубка Гагарина.
Времена Эдди Паскуале, Адама Рейдеборна или Адама Гуски остались в прошлом: платить огромные зарплаты иностранным голкиперам по нынешним временам в подавляющем большинстве случаев нецелесообразно. Тем более когда в стране прекрасно работает вратарская школа. Достаточно взглянуть на НХЛ: на ведущих ролях там именно российские ребята. Значит, что и в КХЛ играть и развиваться должна наша молодёжь. А результат мы уже видим.