СКА проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче КХЛ

Минское «Динамо» обыграло петербургский СКА в матче регулярного сезона FONBET Чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в Санкт‑Петербурге, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу гостей. В составе победителей Илья Усов оформил дубль, также по шайбе забросили Вадим Шипачев и Николас Мелош. Шипачев забросил первую шайбу в текущем сезоне КХЛ. У армейцев отличились Евгений Кузнецов и Александр Никишин.

Минский клуб прервал серию из трех поражений. «Динамо» с 15 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (17) идет пятым.

В следующем матче команда Романа Ротенберга примет екатеринбургский «Автомобилист» 12 октября. Спустя три дня хоккеисты Дмитрия Квартальнова дома сыграют против московского ЦСКА.